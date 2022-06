Schoolbus en bus van De Lijn botsen met elkaar aan Sint-Annaplein: geen gewonden, brandweer verwijdert olie van wegdek

Gent Container­dorp voor 61 Oekraïense vluchtelin­gen wordt in gebruik genomen, vanaf juli ook plaatsen in rusthuis Ter Rive

Drie Oekraïense gezinnen nemen deze week hun intrek in het containerdorp op de terreinen van HOGENT op de campus Schoonmeersen, vlakbij het Sint-Pietersstation. De stad Gent heeft die bestaande containers ingericht, en 61 vluchtelingen kunnen daar terecht. Als dat dorp vol is, zijn er ook plaatsen voorzien in rusthuis Ter Rive. “Nu zien we vooral uitstroom bij de gastgezinnen want de opvang begint te wegen op het gezinsleven.”

7 juni