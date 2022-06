Schoolbus en bus van De Lijn botsen met elkaar aan Sint-Annaplein: brandweer verwijdert olie van wegdek

Gent De Kijk van Kurt: “Hij is eindelijk klaar, de toren van Ledeberg”

Met amper drie jaar vertraging is de parkeertoren in Ledeberg dan toch afgewerkt geraakt. Het Sint-Pietersstation, waarvan niemand nog gelooft dat het ooit nog uit de steigers te voorschijn komt, kan er alleen maar jaloers op zijn. Drie jaar waarin het witte betonnen gedrocht werkloos lelijk stond te zijn naast de afrit van de snelweg. Door een ruzie van het stadsbestuur met de aannemer en problemen met rioleringen zegt men. Zelfs het coronavirus werd erbij gehaald om de aanhoudende vertraging goed te praten. Soit, de toren is klaar en er kunnen 500 auto’s in. Als frequent bezoeker van Ledeberg kan ik dat alleen maar toejuichen. Ik kijk ernaar uit om mijn favoriete Marokkaanse slager en de zondagse markt te bezoeken zonder eerst een halve voormiddag met toenemende frustratie tussen de Hundelgemse- en de Brusselsesteenweg te tuffen om mijn auto ergens gestationeerd te krijgen. Als nieuwe gastronomische hotspot kampte deze kleine deelgemeente ook ’s avonds al enige tijd met een parkeerprobleem. Op een enkele opmerking over het esthetische na kan er dus niemand iets tegen de toren hebben. Voor pendelaars die buiten de stad wonen en in de stad werken, zijn er park and ride-abonnementen voorzien. Hoe dat in zijn werk zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk. Bij de feestelijke opening klonk fier dat het stadsbestuur met De Lijn in gesprek zal gaan om een en ander te regelen. U leest het goed: in gesprek gaan. In de toekomstige tijd. Drie jaar vertraging in de bouw zijn niet genoeg gebleken om dat voor elkaar te krijgen. Een stadsbestuur dat er alles aan doet om zoveel mogelijk auto’s uit het centrum te weren, moet beter doen. Ook bij De Lijn mogen ze een tandje bijsteken. In heel wat Duitse en Franse steden kan je gewoon met je fiets op de tram. Wij hinken steeds meer achterop.

8 juni