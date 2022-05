Schipbreukeling Anton mag naar jachthaven in Saoedi-Arabië, en kan binnenkort naar huis

Gent Brug over E40 in Drongen vier maanden afgesloten voor grondige renovatie

Vanaf 1 juni gaat de Solvynsdreef in Drongen voor vier maanden dicht. De brug over de E40 in Drongen wordt grondig gerenoveerd. Dat gebeurt samen met de brug aan de Moorstraat over de E40 in Nevele.

18 mei