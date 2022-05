Schipbreukeling Anton kan binnenkort naar huis: “Hij moest beloven dat hij boot niet zomaar zou achterlaten”

Anton werd door de kustwacht naar een commerciële haven gesleept, maar daar moet hij ten allen tijde aan boord blijven van zijn zwaar beschadigde zeilschip. In een jachthaven mag hij met zijn visum wél van boord. “Er is nu een ‘gentlemens agreement’ afgesloten", vertelt vriendin Maï Nuyts in Oostende. “Het schip wordt naar een jachthaven gebracht, Anton laat het daar herstellen, maar intussen mag hij wel naar huis. Hij moest beloven dat hij de boot niet zomaar zou achterlaten, maar dat is helemaal zijn bedoeling niet. Alleen kan het een maand of langer duren eer de onderdelen beschikbaar zijn. Als die er zijn, keert Anton terug naar het schip om de werken aan de apparatuur en de motor op te volgen. Daarna zal hij de zeilboot naar een werf in Europa brengen om de mast te vernieuwen.”