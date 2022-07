Schepen Bram Van Braeckevelt helemaal klaar voor de Gentse Feesten. “Doseren wordt mijn grootste uitdaging, ik blijf veel te graag plakken”

Gent 10 dagen Gentse Feesten? Volgens het Nachtplan zijn het er toch 11!

Elke Gentse Feesten komt er - naast het officiële programmaboekje - het officiële Nachtplan met ‘bijna alles wat er te doen is binst de Feesten’. Ook nu ligt er een klaar, en dat is best verrassend. Daar staan namelijk geen 10, maar 11 dagen programmatie op.

14 juli