Scheermesjes- en smartwatchdieven riskeren 8 maanden cel

Van Pad Thai tot Panaeng: Tookta (44) brengt Thaise keuken naar Zwijnaarde

Een foodtruck was geen optie, dus kookt Tookta Unsamrong (44) sinds kort vanuit haar veranda in hartje Zwijnaarde. De Thaise woont als sinds 2007 - met tussenpozen - in Gent. Een eigen afhaalzaak was al even een droom. “Het is alsof jullie in België enkel peper en zout kennen", gniffelt ze.