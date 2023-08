Schattig! Kinderen lezen voor aan poezen in dierenasiel: “Goed voor kat en kind”

Gentse wereldgame Baldur’s Gate III in top tien meest gespeelde S­team-ga­mes ooit

Sinds begin augustus is er één grote game-release die wereldwijd over de tongen gaat: de langverwachte volledige versie van Baldur’s Gate III. De roleplaygame staat tien dagen later in een wel érg gegeerd lijstje: de top tien gelijktijdig gespeelde games op gamingplatform Steam. Die poorten van Baldur’s Gate III zijn trouwens te vinden op de kleine ring van Gent, bij Larian Studios.