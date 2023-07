Schattig! Gentse brandweer redt reetje dat een week lang ingesloten zat aan R4

App voor blinden stuurt sms’je voor hinder en werken: “Een papiertje aan de halte, daar heb je niet veel aan”

Als je blind of slechtziend bent en je hangt af van het openbaar vervoer is het extra belangrijk dat je alle info over omleidingen en werken krijgt. Maar een briefje op de halte of berichtje op de website, daar heb je niet veel aan. Om de toegankelijkheid te verhogen is er nu een app, die sms’jes stuurt met die info in. “Er is nog veel meer mogelijk, zoals meldingen op voetpaden.”