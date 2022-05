Schapen lopen weer rond in centrum Gent, en daar zitten opvallend veel jonge moeders bij: “We laten ze zo lang mogelijk bij hun lam”

Vorig jaar bestond de kudde uit tachtig schapen, dit jaar zal dat rond de honderd zijn. Dertig daarvan sluiten later nog aan. “Het is een vrij atypische kudde dit jaar. Er zitten veel jonge ooien tussen die nog geen ervaring hebben met Jimmy. Dat was even wennen, maar na een week liep het al vlot. De schapen die er nog bijkomen, zijn nu nog bij hun lammeren op de boerderij. We proberen die zo lang mogelijk bij elkaar te houden, drie maanden dus. Tot dan krijgen de kleine schaapjes moedermelk.” In Gent gaan de lammeren nooit mee met hun moeder op pad. In De Pinte gebeurt dat wel. “De stad is drukker en gevaarlijker. In De Pinte heb je meer brede paden, grote weides en gras. Hier willen we niet meemaken dat een lammetje plots te ver springt.”