Schadevergoeding van 20.000 euro voor slachtoffer die drie tanden verloor bij zinloos geweld tijdens chirofuif

Een chirofuif in Merelbeke is in 2018 behoorlijk uit de hand gelopen. Nadat een aanwezige per ongeluk wat bier had gemorst op een van de drie jongemannen, gingen zij door het lint. Ze reageerden meteen agressief en vlogen het slachtoffer rond de nek. Twee van hen deelden enkele rake klappen uit, de derde ging nog wat duwen. De schade was enorm, want het slachtoffer was maar liefst drie tanden kwijt.