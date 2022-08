Schade na brand in Ledeberg groter dan verwacht: drie woningen onbewoonbaar, twee gezinnen krijgen noodopvang

Gent Buurtbewo­ners verzetten zich tegen komst Gents nooddorp: “600 Oekraïense vluchtelin­gen? Da’s gewoonweg te veel”

In Oostakker start binnen enkele weken de bouw van een nooddorp voor zo’n 600 Oekraïense vluchtingen. De Stad Gent maakte het nieuws pas donderdag bekend, maar intussen is er al een petitie opgestart. “Oostakker is Gent-Centrum niet”, klinkt het in de buurt. “Deze locatie is géén kwalitatieve oplossing.”

19 augustus