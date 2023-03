Sami opent knus restaurant met Aziatische en Iraanse gerechten: “Van Koreaanse dumplings tot Perzische quiche”

Gert-Jan (27) drumt voor ons vorsten­paar in Zuid-Afri­ka: “Koning Filip bood ik al een les aan... Hij knikte vriende­lijk”

“Ik ben het gewend om voor breed publiek te spelen. Maar dit is geen standaardpubliek.” Muzikant Gert-Jan Dreessen (27) – een Limburger die in Gent woont – drumt vanavond voor koning Filip en koningin Mathilde tijdens hun staatsbezoek in Zuid-Afrika, en voor de president van dat land. De muzikant legt uit hoe ze bij hem terecht zijn gekomen.