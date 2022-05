Ruzie tussen asielzoekers op Korenmarkt eindigt in steekpartij: “Het is enkel omdat hij verschillende lagen kledij droeg, dat hij die aanslag overleefd heeft”

De twee mannen zijn beiden afkomstig uit Afghanistan en verblijven hier onder een vluchtelingenstatuut. Het slachtoffer kreeg het op een februariavond aan de stok met zijn landgenoot met wie hij al eerder in onmin leefde. Toen het slachtoffer een opmerking maakte over de familie van de beklaagde, sloegen deze laatste zijn stoppen helemaal door en stak hij volgens het openbaar ministerie het slachtoffer vijfmaal in het bovenlichaam. Op bewakingsbeelden van de winkel waarvoor het zware incident zich afspeelde, is inderdaad te zien dat er een schermutseling plaatsvond. Het valt echter niet duidelijk uit te maken of er effectief een mes aan te pas kwam bij het gevecht. Volgens de beklaagde sloeg hij enkel met zijn vuisten, maar daar leek de rechter weinig geloof aan te hechten. “Dat verklaart niet waarom de jas van het slachtoffer vijfmaal geperforeerd was, meneer. Het is enkel omdat hij verschillende lagen kledij aanhad dat hij die aanslag overleefd heeft. Dit had dramatisch kunnen aflopen”, sprak de rechter de man streng toe.