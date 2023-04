Ruzie over hoederecht hond escaleert: “Dit is geen bedreiging, maar een belofte: ik jaag u de dood in”

OP KOT IN... Gent. Liselot (17) betaalt 380 euro per maand: “Mijn ouders hebben gepusht én de knoop doorgehakt... Ik ben benieuwd”

Wie studenten in zijn omgeving heeft, weet het: een degelijk kot vinden voor een schappelijke prijs wordt steeds lastiger. Onze redactie neemt de kotenmarkt in de Vlaamse studentensteden onder de loep. Vandaag trekken we naar Gent. Van de ruim 80.000 studenten die er elk jaar een opleiding volgen, blijft zowat de helft op kot in de Arteveldestad. We babbelen met ‘nieuwkomer’ Liselot (17) en bekijken wat je in Gent kan krijgen voor je euro’s.