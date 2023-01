Ruzie in Rabot loopt uit de hand: man slaat twee buren het ziekenhuis in met skateboard

Gent Wim maakt podcasts over Gentse muzikanten. “Met namen als Soulwax moeten we in Gent zéker niet onderdoen voor Antwerpen”

Strop the Music. Voor de naam alleen al zijn de podcasts van Wim Verbeke (44) de vermelding waard. De muziekleraar en pianist uit Oostakker brengt binnenkort zijn derde reeks uit, waarin hij per aflevering een Gentse zanger of muzikant aan het woord laat. “Soms gaat het ook over generaties, en zo komt je al snel aan 100 jaar Gentse muziekgeschiedenis", zegt hij.

