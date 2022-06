Rustige namiddag aan de Blaarmeersen, maar de schrik zit er in: “Wat hier zaterdag gebeurde, willen we nooit meer meemaken”

“Wat hier zaterdag gebeurd is, had ik nog nooit meegemaakt”, zegt Alain Vanahaute, die al 15 jaar het Beach House aan de Blaarmeersen uitbaat. Zaterdagnamiddag heeft hij, met hulp van de politie, gewoon de zaak gesloten. Iemand had met pepperspray gespoten, er werd ijs gestolen, en de sfeer was ronduit grimmig. Ondertussen werd ook het strand compleet overrompeld. 7.000 mensen waren er dan geteld, maar omdat er toen een rij tot aan de parking stond, werden de hekken gewoon open gezet, en waren er vele honderden meer aanwezig. “Wij werden wel degelijk geïntimideerd. De situatie was niet meer onder controle", getuigen redders die er zaterdag waren. “Het klopt dat we vanuit de torens beter uitzicht hebben over de massa, maar dat was niet de enige reden waarom we naar boven zijn gegaan. Wij voelden ons gewoon niet meer veilig.”