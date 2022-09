Ruime rookzone moet ‘zwartsupporters’ uit Ghelamco Arena houden

Sinds mei 2021 is roken verboden in de Belgische voetbalstadions en de Ghelamco Arena vormt daarop geen uitzondering. Tijdens de rust zorgt dit wel voor een kleine volksverhuizing aangezien vele rokers hun nicotineshot willen scoren en buiten hun sigaretje gaan roken. Volgens de club zorgde dit er wel voor dat supporters zonder ticket gebruik maakten van de drukte om gratis binnen te geraken. Daar wil men nu iets aan doen.

Ruime rookzone

Voortaan moeten de rokende Buffalo-supporters het stadion verlaten via ingang (of ‘totem’) D en E. De club zal daar vanaf zondag 2 oktober een uit de kluiten gewassen rookzone creëren langs de buitenwand. Stewards zullen aan ingang B, C en D plaatsnemen om rokers wegwijs te maken. Wie de afgebakende rookzone en dus de stadionomgeving verlaat, kan niet opnieuw binnen. Dat geldt ook wanneer men het stadion via andere ingangen verlaat.

Uitzondering familie tribune

Een uitzondering is er wel voor de rokers die in de familietribune zitten, die zich een flink eind van de rookzone bevindt. Tegen dat deze supporters aan de rookzone staan, is de tweede helft alweer begonnen. Zij kunnen daarom wel nog gebruik maken van de uitgangsscanners aan hun eigen ingang. Daar kunnen rokers de stadionomgeving enkel verlaten door met hun ticket of abonnement uit te scannen. Bij het opnieuw binnenkomen wordt het ticket of abonnement dan weer gescand. Via andere totems kan men niet terug binnen.