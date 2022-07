Ruim 20 kandidaten hebben (mogelijk) grond voor studentenkoten na oproep van de stad

Er is een schrijnend tekort aan betaalbare studentenwoningen in Gent, dat is geen geheim: de stad kent een immense groei aan inwijkelingen die ingeschreven staan aan een hogeschool of universiteit. Dus lanceerde de stad een oproep: wie een stuk (bouw)grond heeft dat groot genoeg is om studentenkoten op te bouwen, mocht dat indienen. Stad Gent zou dan voor koppelaar spelen tussen ontwikkelaars en eigenaars.

23 kandidaten hebben gereageerd op de oproep. “Al betekent dat niet dat er nu ruimte is voor 23 projecten”, zegt Heyse. We hoopten op een 20-tal kandidaten omdat we weten dat er velen zullen afvallen. Zo moeten ze makkelijk bereikbaar zijn en groot genoeg”.

Heyse benadrukt daarnaast ook dat het kotentekort van 10.000 kamers niet slaat op het volledige tekort. “De studenten zitten nu vooral in niet-reguliere studentenkoten. We horen soms van buurtbewoners dat er al veel kamers in de buurt zijn. Als er een nieuw project gerealiseerd wordt, zullen we in de buurt dan ook strenger controleren. Het is de bedoeling dat die 10.000 studenten die nu in een niet-gereguleerd kot zitten, verhuizen naar een correcte kamer. Daarnaast houden we ook rekening met de groei van het aantal studenten”.

