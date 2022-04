Roze picknickbanken en olijfgroene stoelen keren terug naar Gent, ondanks vandalisme van vorige zomer

Gent Barbecueën opnieuw toegestaan in 7 Gentse parken

Met een volledige week regen in het verschiet, is barbecueën misschien niet het eerste waar je aan denkt. En toch komt schepen voor Openbaar Groen Astrid De Bruycker (Vooruit) met goed nieuws. In zeven Gentse parken mag er opnieuw gebarbecued worden. Dat was alweer van 2019 geleden.

2 april