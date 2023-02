Route van het zesde Lichtfestival loopt langs de Oude Dokken: “Mensen laten kennismaken met dit nieuwe stadsdeel”

Het vorige Lichtfestival lijkt nog maar net voorbij, en daar is het volgende al. Dat komt uiteraard omdat de vorige editie werd verschoven door corona. Dat die uiteindelijk toch doorging in november 2021, lokte toen behoorlijk wat kritiek uit. Die werd gecounterd met: het is buiten, en iedereen loopt in dezelfde richting. Het Lichtfestival 2021 klokte uiteindelijk 810.000 (!!) bezoekers, en dat heeft heeft alvast niet voor een grote piek in de toenmalige coronacurve gezorgd.

Contouren

Begin 2024 is het dus weer van dat, meer bepaald van woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari. Het stadsbestuur heeft nu al de route - op enkele details na - vastgelegd. Voor het eerst gaat het parcours over de Schipperskaai en Kleindokkaai, langs de Oude Dokken. De looprichting is in wijzerzin. De route die nu voorligt, wordt nog verder in detail uitgewerkt en afgetoetst”, zegt evenementenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Er kunnen in aanloop naar het Lichtfestival dus nog kleine wijzigingen gebeuren, maar de contouren liggen grotendeels vast. De belangrijkste nieuwe halte is de Oude Dokken. Dat nieuwe en dynamische stadsgedeelte is volop in ontwikkeling. Het is een stukje Gent dat al regelmatig in de prijzen viel. Hoog tijd dus om de Gentenaar en de bezoekers kennis te laten maken met dit nieuwe stadsdeel.”

Bezoekers zullen wandelen over de Schipperskaai en Kleindokkaai en daar kunnen genieten van de omgeving en de bebouwing, met onder meer het bekroonde schoolgebouw Melopee. Daarnaast brengt de route bezoekers ook naar de vernieuwde Baudelohof, het historisch centrum en de Sleepstraat. Net zoals bij de voorgaande edities krijgt het parcours een vaste looprichting, maar geen vast begin- of eindpunt. Starten kan om het even waar en wanneer, maar wandelen gebeurt in wijzerzin. Wie bijvoorbeeld start in het centrum gaat via de Sleepstraat naar de Oude Dokken, wie zou starten aan de Oude Dokken gaat via de Baudelohof naar het centrum. De route laat toe om bezoekers goed te spreiden. “Alle bewoners, bedrijven en handelszaken langs de route krijgen nog een bewonersbrief, zodra er meer praktische informatie over onder meer verkeersmaatregelen voorhanden is.”

Gratis

De route is, ruw gemeten, 6,8 kilometer lang. De stad kiest bewust voor grotere afstanden, om het publiek beter te spreiden. Dat bleek vooral bij de eerste edities een probleem te zijn. Aangezien het Lichtfestival toch gratis is, is het voor minder geoefende wandelaars perfect mogelijk om op verschillende dagen andere stukjes van het parcours af te leggen. Hoeveel kunstwerken en lichtsculpturen er langs de route te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk. “Het programma wordt in het najaar bekendgemaakt", zegt Van Braeckevelt.

De stad lanceerde recent een oproep naar kunstenaars die willen deelnemen. Inschrijven kan nog steeds. Kandidaten kunnen op de website www.lichtfestivalgent.be een aanvraagformulier downloaden en hun voorstel indienen via lichtfestival@stad.gent. De deadline is 14 april 2023.

