Rosie (8) is de beste afvalvisser van Gent, maar wie is er zijn rolstoel ‘vergeten’ in de Nederschelde?

Kinderar­beid op de Vlasmarkt: “Eigenlijk is het eerder uitbuiting want we betalen ze niet”

De horeca kampt algemeen met een personeelstekort, maar daar hebben ze bij 't Botramkot geen last van. Daar zetten ze gewoon hun kinderen, of die van vrienden, in de caravan. Een schel uurflakke op een botram leggen kan immers iedereen. Of dat wel mag? “Wij zien het probleem niet.”