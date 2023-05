Rookwolken door potje op het vuur lokken brandweer naar centrum Gent

Referendum in Gent of niet? Stadsambte­na­ren beginnen volop te tellen: “35.620 handteke­nin­gen verzameld, en da’s meer dan genoeg”

Het zou van 1999 geleden zijn, maar binnen maximaal drie weken weten we of Gent nog dit jaar een referendum krijgt. Actiegroep ‘Te Duur’ heeft 35.620 handtekeningen (op papier!) overhandigd aan het schepencollege. Een team van ambtenaren gaat die nu allemaal uitpluizen. “Bovenop hun ander werk”, zegt schepen van Burgerzaken Isabelle Heyndrickx (CD&V). 35.620 krabbels lijken alvast ruimschoots voldoende... al verkoopt de actiegroep de huid best nog niet voor de beer geschoten is.