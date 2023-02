Rondvaartboot Jacob van Artevelde krijgt tweede leven in North Sea Port

GENT Morgane Gielen (28) runt al één jaar inclusief modellenbu­reau ‘No Babes Agency’: “Diversi­teit is de realiteit, ook op de catwalk”

Eén jaar geleden hield fotografe Morgane Gielen (28) het modellenbureau ‘No Babes’ onder de doopvont. Een centimeter te kort of te breed, met rolstoel of (on)zichtbare beperking: de missie van Morgane is om échte mensen voor de lens te krijgen. Dat begint ook te lukken. “Ik hoor van klanten dat er geen weg meer terug is. Maar er is nog zo veel onbespreekbaar in de sector.”

