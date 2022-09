Ronaldinho laat potjes overkoken in Ghelamco Arena: opstootjes tussen thuis- en uitfans in de kiem gesmoord

Gent Politie­rech­ter spreekt gevangenis­straf uit voor hardleerse dronken bestuurder: “Wat jij doet is niet meer drinken te noemen, maar zuipen”

De man, arbeider en vader van twee kinderen, is ondertussen al viermaal in het verkeer betrapt terwijl hij stomdronken aan het rijden was. Voor de politierechter was de maat vol. Ze gaf hem een gevangenisstraf van twee jaar en hij mocht zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren.

