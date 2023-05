Rollator aangetroffen aan Lousbersgkaai in Gent: “Zoekactie voor de zekerheid, maar voorlopig geen verdwijning gemeld”

Maand voor Arena Festival blijkt dat concerten in Ghelamco niet mogen: “Uit metingen blijkt nochtans dat vogels en auto’s meer lawaai maken”

De datum was vastgelegd, de locatie gekozen en de ticketverkoop liep als een trein, maar toch kan het Arena Festival niet doorgaan op 24 juni in de Ghelamco Arena. In 2008 had de Ghelamco Arena een aanvraag moeten indienen voor een milieuvergunning waarbij kan worden afgeweken van de geluidsnorm, maar dat is nooit gebeurd. Nu, een maand op voorhand, blijkt dat het groots opgezette nightlife-event niet kan doorgaan. Wat nu? “Wij gaan koppig door", reageert Michiel Vanderheyden van organisator Color Club.