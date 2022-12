Roger Van Bockstaele krijgt op zijn 99ste medaille van erkentelijkheid van de Opperdekenij. “Roger, ge zijt een monument”

Gent Truckers nemen wraak op buurtbewo­ners Gentbrugs viaduct door hen wakker te claxonne­ren: “We vragen maar één ding: stop ermee!”

Sinds begin deze week mogen truckers geen 90, maar slechts 70 kilometer per uur rijden op het viaduct van Gentbrugge. Het vele zware verkeer hield de omwonenden uit hun slaap. Maar het resultaat is niet zoals gehoopt. “Om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur,... zeker tien keer zijn we wakker geblazen door claxonnerende truckers”, zegt buurtbewoner Thierry Courtens (53). “Dit protest moet ophouden.” Onze journalist nam de proef op de som. En bleef overnachten bij Thierry.

