Roeiteams vechten ‘Slag om Gent’ uit met aankomst aan Graslei: “Vooraf opgeroepen om zeker niet in het water te springen”

Door corona lag het evenement twee jaar stil. Dit jaar was het dan weer extra opletten voor blauwalgen. De Stad Gent raadt kajakken tijdelijk af, want wie met blauwalgen in aanraking komt, kan last krijgen van irritaties aan de ogen of huid. “Onze sloepen en vletten steken gelukkig hoog genoeg boven het water uit”, aldus Coenegrachts. “Wel hebben we vooraf opgeroepen om zeker niet in het water te springen.”