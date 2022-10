Rode loper rolt uit voor eerste afleveringen van ‘1985', de VRT-serie over de Bende Van Nijvel

GENTBegin 2023 gaat de VRT/RTBF-reeks ‘1985' in première, maar de bezoekers van Film Fest Gent konden de reeks over de Bende Van Nijvel al even proeven. Gentenaar Willem Wallyn stond in voor het scenario, Wouter Bovyn (‘De Twaalf’) regisseerde. “Het is vooral een coming of age-verhaal”.

Een topcast met een paar ronkende namen zoals Barbara Sarafian, Ruth Becqaert, Peter van den Begin en TItus De Voogdt, een topduo achter de knoppen (Wouter Bovyn en Willem Wallyn) en een paar supertalenten die nog maar net komen piepen zoals Tijmen Govaerts (‘Twee Zomers’). Aan de cast en crew van ‘1985' zal het alvast niet liggen

“Het heeft een true crime-vibe, maar we gaan geen dingen oplossen", zegt regisseur Wouter Bovyn. “Het is vooral een coming-of-age verhaal van een drietal jonge mensen die van de boerenbuiten komen en in deze donkere periode in de Belgische geschiedenis in Brussel terechtkomen. Het verhaal van de Bende is natuurlijk een leidraad, maar ook bijvoorbeeld de CCC was toen actief”.

Ook scenarist Wouter Wallyn ziet de reeks niet puur als een Bende-serie. “Ik heb de volledige vrijheid gekregen van de producent. Daarmee heb ik een paar punten in die historie proberen aan te duiden, scharnierpunten waar je kan zien dat onze geschiedenis een andere draai had kunnen krijgen”. Wallyn weet waar hij over spreekt. “Ik was jurist in die periode en dat helpt. Maar je wil vooral een aantal cruciale maatschappelijke punten aanhalen, hoe die invloed heeft op de jonge mensen in de film”.

Ook acteur Titus De Voogdt, die in de reeks een rijkswachter speelt, weet ook nog wat uit 1985, het jaar waarin de reeks speelt. “Ik herinner me nog goed dat er in tijdschriften gespeculeerd werd, dat mijn ouders bezig waren over wat er precies aan de hand was. Ik was nog jong, maar ik heb het dus wel beleefd”. De Voogdt speelt een gelaagd personage. “Er is natuurlijk niemand in de reeks die echt honderd procent zwart of wit is, maar het is iets waar ik toch ook een streep humor probeer in te steken”.

‘1985' zal vanaf begin 2023 te zien zijn op VRT NU.

