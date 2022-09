Ripdeal, informaticabedrog en verkoop van vals geld: jonge Gentenaar wilde snel veel geld verdienen zonder er voor te werken

Gent Enkele Ierse voetbalsup­por­ters verteren verlies tegen KAA Gent slecht: man opgepakt na steekpar­tij in Overpoort­straat

KAA Gent heeft haar wedstrijd tegen Shamrock Rovers in de Conference League gemakkelijk gewonnen met 3-0. Nochtans werd de bezoekende ploeg gesteund door maar liefst 1.000 afgereisde Ieren. Waar ze het donderdagmiddag nog gezellig maakten in het centrum, sloeg de sfeer na de verliespartij om in de Overpoortstraat. Eén Ier werd gearresteerd na een steekpartij.

16 september