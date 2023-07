Rijbaan richting kust weer vrij na ongeval op E40 in Sint-Denijs-Westrem: één lichtgewonde

In theorie bekeuring van 150 euro, maar merendeel van buitenlan­ders ontsnapt in Gent aan LEZ-boete

Bijna 170.000 buitenlandse wagens reden vorig jaar ongeregistreerd de Gentse lage-emissiezone binnen. In theorie wacht hen een boete van 150 euro, maar de pakkans is klein. “De stad Gent heeft sinds 2020 voor zo’n 39 miljoen euro aan inkomsten gemist”, berekende raadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Ze vroeg de cijfers op per land. Wij maakten een overzicht.