Ria (58) stopt met ecologische babywinkel na bijna 30 jaar: “Ik was één van de eerste in Vlaanderen die wasbare luiers verkocht”

Ria was een pionier toen ze zich bijna dertig geleden toelegde op de verkoop van wasbare luiers. Ze was toen zelf zwanger van haar derde kindje. “Waardoor ik heel wat producten meteen kon uittesten”, glundert ze. “Ik leerde de luiers van Greencard Company kennen op een beurs, waarop ik meteen een huurpakket aanvraag. Vijf maanden later was ik zelf luiers aan het verdelen.” Na drie jaar nam Ria het bedrijf over en veranderde ze de naam naar Kiddybips.

Ze opende een winkel in Brugge en verhuisde negen jaar geleden naar Gent, naar de Dampoortstraat. “Er was toen net een verkooppunt gestopt in Gent, het ecologisch publiek was hier groter, en mijn kinderen kwamen hier studeren en later wonen. Alles kwam hier mooi samen, en de winkel in Gent was meteen schot in de roos.” Met de jaren breidde Ria haar aanbod alsmaar verder uit. In het begin verkocht ze enkel wasbare luiers, wat verzorgingsproducten en een draagzaak. Nu vind je ook alles om borstvoeding te geven – van kolven over voedingskussens tot aangepaste bh’s – kleren in biokatoen en wol, kleren om buiten te spelen, schoenen, pantoffels en speelgoed in de winkel. Stuk voor stuk gemaakt van duurzame materialen, onder eerlijke werkomstandigheden.

Volledig scherm Kiddybips in Gent © Jill Dhondt

Hart verloren

Toch is de verkoop van ecologische babyspullen altijd bijzaak gebleven voor Ria. Haar eerste doelstelling was jonge ouders begeleiden. “Wanneer je een baby krijgt, moet je zoveel nieuwe gewoontjes aanleren. In zo’n periode is het heel handig om de juiste materialen te hebben, maar advies en tips zijn goud waard.” Dus stond Ria altijd klaar om te helpen, en dat werd gewaardeerd. Klanten bleven terugkomen voor hun tweede, derde of vierde kind. Klanten die nog bij Ria geweest waren als baby, kwamen terug om zelf een geboortelijst aan te leggen. “Ik heb heel veel kinderen zien opgroeien”, lacht ze.

Ria haar ogen fonkelen wanneer ze terugdenkt aan de vele ouders die ze uit de nood geholpen heeft. Ze runt haar winkel nog steeds met hart en ziel, en toch heeft ze besloten om de deuren in augustus te sluiten. De webshop en de beurzen doet ze nog tot eind dit jaar. “Het huurcontract loopt ten einde, en ik zag het niet zitten om het nog eens negen jaar te verlengen. Het pand is oud en koud, en ik moet rekening houden met mijn leeftijd. Plus, ik combineer de winkel nog steeds met een job in de zorg, en daar is de nood heel hoog zoals je ongetwijfeld weet.”

Volledig scherm Kiddybips in Gent © Jill Dhondt

Het resultaat: Ria stopt met de winkel en gaat verder als verpleegster tot haar pensioen. “Ik heb nog lang gehoopt dat ik een overnemer zou vinden voor de winkel, maar dat is niet evident. Ik doe het nog altijd met hart en ziel, maar het is veel werk. Ook in het weekend. Je moet heel gemotiveerd zijn en blijven.”

Uitverkoop

Ria wil in schoonheid eindigen. Tot het einde van deze zomer doet ze nog een grote uitverkoop met kortingen tot min zeventig procent. Ga dus zeker nog eens langs om wat babyspullen in te slaan voor je jezelf of voor vrienden en familie. Het advies en de warmte die Ria uitstraalt krijg je er zomaar bij.

Kiddybips, Dampoortstraat 23, 9000 Gent. Meer info via de website.