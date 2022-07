Revive trekt zich officieel terug, eigenaars Arsenaalsite nemen tijdelijke invulling over: “Beter om het zelf in handen te nemen”

De twee grote branden op de site, in mei en in maart, hebben Revive geen deugd gedaan. De site werd onveilig verklaard, de burgemeester riep een betredingsverbod uit en Revive kreeg problemen met de verzekering. Al is dat officieel niet de reden waarom de projectontwikkelaar zich terugtrok. “Uit de gesprekken die er waren, bleek dat het beter is als de eigenaar van de site ook de tijdelijke ontwikkeling in handen neemt. Op die manier kunnen beide makkelijker op elkaar afgestemd worden”, geeft Wim De Meyer aan, woordvoerder van Arsenaal 3PK.

Danneels, Monument Group en Quva – verzameld in Arsenaal 3PK – kochten de voormalige werkplaats van de NMBS voor meer dan 60 miljoen euro. Revive kreeg de site tot 2025 in handen voor een tijdelijke invulling, maar dat is dus afgesprongen. De eigenaars zelf nemen de verantwoordelijkheid van hen over. “We gaan verder bouwen op het werk dat Revive al geleverd heeft”, aldus De Meyer. “De tijdelijke invulling zal bestaan uit sport, cultuur, vrije tijd, productie en dienstverlening. Hoe dat er precies zal uitzien, moeten we nu bekijken met de partners en de buurt. Revive blijft betrokken als klankbord.” Of er nog plek is voor Kompass Klub, is af te wachten. “We gaan kijken wat het beste past voor de buurt.”