Reuze-Vedettfles valt op Botramkot na aanrijding door Ivago. “We verhogen ons percentage Duct-tape”

Het was een jobstudent van Ivago die voor het drama heeft gezorgd. Het is niet helemaal duidelijk wat er juist gebeurde, maar het resultaat was wel dat één van de Vedett-flessen die horizontaal aan de dj-toren hangen, naar beneden donderde en op het Botramkot terecht kwam. Dat was uiteraard al gesloten, en veel schade is er ook niet. Het is nu wel duidelijk dat Ivago geen fan is van het Botramkot. Het allereerste jaar heeft de afvalintercommunale het eerste Botramkot zelfs gewoon opgeladen en in de verbrandingsoven gekeild. “Geen erg", reageert Nicolas Marichal - Mister Botramkot - cool als altijd. “Het kot kan straks gewoon weer open, met een paar littekens, maar dat geeft niet. We verhogen het percentage Duct-tape aan ons kot gewoon van 25 naar 50 procent, mee met de inflatie.”