RESTOTIP. Pakhuis: alleen maar kwaliteitsproducten in een prachtig decor

Populair spaghetti restaurant ‘De Kastart’ voor onbepaalde tijd gesloten na brand in keuken

In het populaire spaghetti restaurant ‘De Kastart’ in het centrum van Gent brak zaterdagmiddag brand uit. De zaak werd onmiddellijk ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden. Hoe groot de schade is, is niet bekend maar de zaak blijft voor onbepaalde tijd gesloten.