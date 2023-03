RESTOTIP. OX’E: topkwaliteit in een vernieuwd pand met nieuwe naam en dezelfde chef als voorheen

FACTCHECK. Stad Gent breidt betalend parkeren gevoelig uit in de rand, maar hoe hoog is parkeer­druk daar écht?

Nog dit jaar zijn Gentbrugge, Sint-Amandsberg en de omgeving rond de Bourgoyen aan de beurt. In 2024 wachten Nieuw Gent, Muide-Meulestede en Moscou. De Stad Gent gaat de groene betaalzone fors vergroten. Gedaan met gratis parkeren voor bezoekers, zij moeten 3,5 euro per dag betalen. De Stad wijst richting ‘de hoge parkeerdruk’. Maar klopt dat wel? Wij spitten het uit buurt per buurt.