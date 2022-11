RESTOTIP: Olivier, een leuke bistro in het meest chique hotel van Gent

GENT/LOCHRISTI Crematori­um in Lochristi zet als eerste in Vlaanderen elektri­sche ovens in

Vanaf 2024 gaan crematies in het crematorium van Lochristi door in elektrische verbrandingsovens. In plaats van de 4 gasovens komen 5 elektrische exemplaren. Dat is beter voor het milieu en voor de (gas)-factuur. Daarmee is Westlede, één van de grootste crematoria van het land, de eerste in Vlaanderen.

