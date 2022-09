RESTOTIP. Lunchen bij Roots: “Schitterend viergangenmenu voor een onklopbare prijs”

Gent Recht uit India en toch een lokaal product, Gentenaars brengen Holy Cow-kruidencho­co­la­de op de markt: “Alle tussenstap­pen zijn weggehaald”

De lockdown uit de coronaperiode heeft zowaar ook positieve gevolgen gehad. Het bracht Gentenaars die - apart van elkaar - bedrijfjes hebben in Kerala in India bij elkaar. De ene handelt in kruiden voor restaurants, de anderen hebben een kleinschalige cacaoplantage. Samen brengen ze Holy Cow op de markt, duurzame kruidenchocolade.

29 september