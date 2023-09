RESTOTIP. Kim’s Kitchen: een must visit voor wie wil genieten van de authentieke Koreaanse keuken

Wat te doen in de regio Gent dit weekend? Snuisteren in de oudste gebouwen en jazz op topniveau

We kijken uit naar een snikheet septemberweekend, we gaan dus massaal op zoek naar broodnodige verkoeling. Dat kan aan de Blaarmeersen, maar er is ook nog een resem geweldige activiteiten te doen waardoor u koel én fris in het hoofd blijft. Een jazzfeestje, een regatta aan het water of Open Monumentendag: dit is onze weekendgids voor 8 tot en met 10 september.