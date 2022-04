RESTOTIP. Italiaanse smaken met zicht op water, bos en sportvelden bij The Serve

Gent Konings­paar opent donderdag de Floraliën, bloemisten leggen laatste hand aan hun ‘wereldse tuin’

Geen 3 hallen in Flanders Expo, en ook geen bombastisch parcours doorheen de stad. De Floraliën editie 2022 is kleiner, en ingetogen. De organisatie plooide zich terug naar de basis, en palmt het ICC, de Floraliahal en 't Kuipke in met alles wat sierteelt te bieden heeft. Het is meteen ook de laatste uitloper van het Van Eyckjaar.

27 april