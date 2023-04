RESTOTIP. Faim fatale: een onweerstaanbaar smakelijke lunch voor een zacht prijsje

Van een cowboy- en indianen­dorp tot een ‘silent disco tour’: tientallen activitei­ten gepland voor Buiten­speel­dag

Woensdag is het Buitenspeeldag in Gent, dé dag waarop het belang van buiten spelen, bewegen en sporten extra in de kijker staat. In samenwerking met Stad Gent organiseren verschillende organisaties tientallen activiteiten. Van een silent disco tour tot een cowboy- en indianendorp, er is voor elk wat wils.