RESTOTIP. Buurtkroeg MosCow blaast nieuw leven in volkswijk

Gent Gents bier krijgt dubbele gouden medaille op internatio­na­le bierwed­strijd: “Eerste keer dat we aan een wedstrijd deelnemen, meteen prijs”

De eerste keer dat Thomas Rodrigue en Arne Cosyns hun biertje insturen voor een bierwedstrijd, vallen ze meteen in de prijzen. Hun Tietje kreeg niet één maar twee gouden medailles op de European Beer Challenge. “Wat veel mensen niet weten is dat we achter de schermen ook heel wat sociale doelstellingen nastreven”, zeggen ze trots.

11 mei