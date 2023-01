RESTOTIP. Brutal in Sint-Denijs-Westrem: de beste pizza’s van Gent om thuis van te genieten

GENT Programme­ren met blokjes: 30-tal scholen zetten zich klaar voor provincia­le FIRST Lego League Challenge-finale

Vrijdagochtend laten een dertigtal scholen het beste van hun kunnen zien in de FIRST Lego League Challenge-finale. Dat is een internationale STEM-wedstrijd waarbij jongeren zelf een robot bouwen én die opdrachten laten uitvoeren. Het bouwmateriaal: LEGO.

