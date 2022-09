RESTOTIP. Bistro Midi brengt de klassieke keuken in een klassiek decor

Gent Gentse wijken gaan strijd aan tijdens kampioen­schap ‘Koerknal­len’: “We moeten dringend meer ontharden”

Zoveel mogelijk beton, asfalt of tegels uitbreken: dat is het idee tijdens het Gents Kampioenschap Koerknallen. Enkele wijken nemen het in oktober tegen elkaar op. “Op zes jaar tijd kwam er in onze stad netto 1.000 hectare verharding bij”, zegt organisator Anton Christiaens. “Dat is vier keer zoveel als de oppervlakte van de Gentbrugse Meersen.”

21 september