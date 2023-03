RESTOTIP. Bistro Illyrian zet met glans de Albanese keuken op de Gentse culinaire kaart

Eindelijk. Bouw van lang verwachte brug over de Watersport­baan is gestart: “Klaar in 2024"

Als alles meezit, wandelen en fietsen we volgend jaar over de Watersportbaan. Daar komt een 15 meter brede brug die Annie Vande Wielebrug zal heten, naar de Gentse die als eerste vrouw de wereld rond zeilde. De brug had er eigenlijk al jaren moeten liggen.