RESTOTIP. Atypisch lunchen bij GAST, de nieuwe lunchbar tegenover het stadhuis

Gent Buurt verzet zich tegen bouwplan­nen aan Gent-Sint-Pie­ters: “Dit is nog een van onze weinige stukjes groen”

Wie via de Ringvaart naar het station Gent-Sint-Pieters fietst, kijkt onbewust uit over de tuinen van de bewoners van de Sint-Denijslaan. Een groene oase in een dichtbebouwde wijk, waar een projectontwikkelaar binnenkort wil gaan bouwen. Onbegrijpelijk, klinkt het bij de buren. “De tuinen staan op het gewestplan wel degelijk ingekleurd als bouwgrond”, benadrukt de architect.

30 maart