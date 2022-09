Resterend stukje Vossenbos aan Flanders Expo dan toch gered: “Wonen, economie én natuurontwikkeling kunnen hand in hand gaan”

GentNatuurpunt Gent is er met een grondenruil aan Flanders Expo in geslaagd om een groot deel van het Vossenbos in handen te krijgen. Dat, en andere stukjes groen, zijn daardoor definitief beschermd. Begin dit jaar werd er nog zo’n 5.400 vierkante meter groen gekapt op de site.

The Loop -de grote site die de Gentenaars nog steeds gewoon Flanders Expo noemen- moet binnen enkele jaren een levendige stadswijk worden. Er wordt volop gebouwd, en daarvoor moest in het verleden al groen wijken. Natuurpunt Gent is dan ook trots op de grondenruil die ze de afgelopen maanden onderhandelden.

“In 2018 kreeg Natuurpunt een klein perceel van 397 vierkante meter in handen”, doet voorzitter Bart Vangansbeke het verhaal. “Grondbank The Loop (verantwoordelijk voor de ontwikkeling, red.) toonde echter interesse om het perceel te ontwikkelen.” Natuurpunt Gent ruilde het stuk grond voor zo goed als al het andere groen op de site. “Samen is dat goed voor liefst ruim 60.000 vierkante meter of 6,7 hectare, een pak meer dan wat Natuurpunt afstaat.”

“Dankzij deze ruil kunnen we het Vossenbos en de andere natuurwaarden definitief veilig stellen voor de toekomst”, gaat Vangansbeke verder. “Ook voor de buurtbewoners is dat een grote geruststelling.” Begin dit jaar werd immers nog 5.400 vierkante meter ‘biologisch zeer waardevol bos’ gekapt. Dat deel van het Vossenbos is voorgoed verloren en maakt plaats voor 291 appartementen.

“Dat stukje werd inderdaad gekapt nog voor Natuurpunt eigenaar werd”, bevestigt Han Lagring woordvoerder van Natuurpunt. “Gezien de vlotte afspraken en de ruil met Grondbank The Loop willen we nu echter vooral vooruit kijken. We zijn in de eerste plaats heel tevreden dat we het resterende Vossenbos en overige omliggende natuur nu effectief kunnen beschermen voor de toekomst.”

Tijdens de opmaak van de plannen voor The Loop, in 2005, kreeg de groendienst van Stad Gent de opdracht om een natuurinrichtingsstudie te maken. Natuurpunt Gent en Grondbank The Loop gaan die studie nu -in samenwerking met de groendienst- uitvoeren zodat de natuur zich maximaal kan ontwikkelen. “Deze ruil bewijst dat ontwikkeling van wonen en economie hand in hand kunnen en moeten gaan met natuurontwikkeling”, zegt Open VLD’er Christophe Peeters, voorzitter van Grondbank The Loop.

