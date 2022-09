Restauratie van kiosk in het Citadelpark begonnen: muze krijgt een nieuw dak om het park te inspireren

GENT Britten kijken ook in Gent naar begrafenis van de Queen: “Toch even afscheid nemen, zelfs als we op vakantie zijn”

Patrick Foley’s, één van de bekendste Ierse pubs in Gent, heeft normaal gesproken voetbal of een andere sport op de tv-schermen. Behalve op maandag, want de begrafenis van Queen Elizabeth II werd ook in Gent gevolgd door Britten op verplaatsing.

19 september