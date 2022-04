Restaurant The Serve opent deuren aan Watersportbaan: “Klassieke en minder klassieke Italiaanse gerechten”

GentOp de Noorderlaan werd onlangs een nieuw restaurant geopend, The Serve. Zoals de naam doet vermoeden, is het verbonden aan een sportclub, de Gantoise, al is iedereen die van Italiaanse gerechten houdt hier welkom, niet alleen clubleden. Niets beter dan anderen zien sporten, terwijl jij luilekker aan het smullen bent.

Enkele maanden geleden kwam minister Ben Weyts naar Gent om het nieuwe sportcomplex van de Gantoise feestelijk te openen. De hockey-, tennis- en padelclub barste al langer uit haar voegen, waardoor de terreinen op de Dunantsite niet meer voldoende waren. Dus werd een gloednieuwe site geopend aan de Watersportbaan, met elf tennisvelden, drie padelvelden en een hockeyveld.

Onlangs werd in het hart van de site een restaurant geopend waar je kan lunchen, aperitieven en dineren. Restaurant The Serve is verbonden aan de club, maar iedereen is er welkom. “We zijn begonnen met gerechten met een Italiaanse toets, maar schakelen vanaf volgende week over naar een volledig Italiaanse kaart”, klinkt het. “Daar zullen klassieke en minder klassieke Italiaanse gerechten op staan. Denk bijvoorbeeld aan inktvis met kroket van zwarte rijst of carpaccio als voorgerecht en pasta met asperges en pancetta, risotto met gamba’s en meloen of spaghetti vongole als hoofdgerecht.

Volledig scherm Lunchmenu van de week bij The Serve op de Noorderlaan. © The Serve

Uniek zicht

De gerechten die uit de keuken komen, zien er stuk voor stuk heerlijk uit, maar The Serve is meer dan dat. Het is ook een leuke plek om te zitten. Aan de lange marmeren bar, aan een tafel tegen het raam of op het ruime terras. Waar je ook zit, overal heb je een leuk zicht op het hockeyveld. Het enige hockeyveld in het land dat omgeving is door een tribune.

Nog handig om te weten: de site heeft 62 parkeerplaatsen en zes vergaderzalen. The Serve is dus ook een ideale stop voor een zakenlunch. Kom je over de middag, dan kan je elke week genieten van een andere lunchmenu. Dat is een voor- en hoofdgerecht voor 24 euro.

The Serve , Noorderlaan 25, 9000 Gent. Lunch van maandag tot en met zaterdag van 11.30 uur tot 14 uur, diner van donderdag tot en met zaterdag van 18.30 uur tot 22 uur. De bar is doorlopend open.

Volledig scherm Restaurant The Serve op de Noorderlaan. © Jill Dhondt