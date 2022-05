Restaurant Naturell in stilte gesloten, gebouw overgekocht door bekend figuur in Gent

GentHet belevingsrestaurant Naturell in de Jan Breydelstraat, van topchef Lieven Lootens, werd een paar maanden geleden in alle stilte gesloten. Intussen heeft het gebouw een nieuwe eigenaar. Ahmed El-Saidy, de man van onder meer ’t Kanon en Het Moment, overweegt meerdere concepten als nieuwe invulling.

Wie regelmatig door de Jan Breydelstraat loopt, weet dat het al enkele maanden stil is in belevingsrestaurant Naturell. Lieven Lootens – verkozen tot beste groentechef in 2011 – en Isabelle Brasseur sloten de zaak eind vorig jaar al, zonder enige poespas. “Na acht jaar avontuur in Gent, hebben we besloten om ons te concentreren op één restaurant”, zeggen ze kalm. “We kunnen ons nu volop op ‘t Aards Paradijs in Merendree richten.”

Volledig scherm Chef Lieven Lootens heeft Gent verlaten. © Wannes Nimmegeers

Voor Naturell, van het begin van de jaren 1970, zat Jan Breydel in het pand, een restaurant gerund door Louis Hellebaut. Toen die zijn zaak na 38 jaar sloot, bleef de Gentenaar eigenaar van het gebouw. “Met het vertrek van Naturell, besloot Louis om het gebouw in zijn geheel te verkopen”, vertelt makelaar Carlo Eggermont die de verkoop op zich nam. “Louis is een icoon in Gent. Hij groeide op in de straat, en staat vooral bekend om zijn vlijmscherpe replieken. Onze families zijn al lang met elkaar verweven, maar ik ben toch heel trots dat hij mij het vertrouwen heeft gegeven om zo’n iconisch pand te verhandelen.”

Het gebouw bestaat uit een commercieel gelijkvloers en vijf appartementen. Die werden in hun geheel overgenomen door een ander bekend figuur in Gent: Ahmed El-Saidy, een ondernemer in hart en nieren. Zo heeft hij onder andere ’t Kanon - één van de populairste bars in Gent momenteel - en koffiebar Het Moment - op een steenworp van de Jan Breydelstraat - mee opgericht. “Ahmed overweegt meerdere concepten voor het gebouw”, zegt Eggermont nog. “Hij spreekt met verschillende partijen.”