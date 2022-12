REPORTAGE. Op bezoek in de queer gym: “In een andere fitness zou ik mij zo bekeken voelen”

Gent IN BEELD. Van een ballenbad tot bureau­stoel­mas­sa­ge­sa­lon: zo memorabel was Museum­nacht

Museumnacht 2022 was een knaller. Tien Gentse musea zetten niet alleen hun deuren langer open, ze zorgden ook voor speciale activiteiten. Ze kon je in een ballenbad duiken in het GUM en een skylinewafel eten in het STAM. De beste beelden vind je hieronder.

